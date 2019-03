Tödliches Unglück in Dänemark: Nur lose befestigte Auflieger waren wohl Ursache für Zugunglück

Kopenhagen Acht Menschen hatten ihr Leben bei dem Zugunglück auf der Belt-Brücke im Januar verloren. Jetzt scheint die Ursache für den Unfall gefunden worden zu sein. Offenbar waren Lkw-Auflieger auf dem Güterzug nicht richtig gesichert.

Das schlimmste Zugunglück in Dänemark in den vergangenen 30 Jahren ist aller Wahrscheinlichkeit nach von einem unzureichend befestigten Auflieger ausgelöst worden. Bei insgesamt drei Aufliegern eines Güterzuges habe der Befestigungsmechanismus auf den sogenannten Taschenwagen nicht ordnungsgemäß funktioniert, teilte die dänische Havariekommission am Donnerstag in ihrem vorläufigen Untersuchungsbericht mit. Der heftige Wind während des tödlichen Vorfalls auf der Brücke über den Großen Belt könnte mitbewirkt haben, dass sich der vorderste Auflieger des Zuges losgerissen habe und mit einem entgegenkommenden Passagierzug zusammengestoßen sei.