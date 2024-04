Buchhandlung in Radevormwald Buch über das Zugunglück ist nun erhältlich

Rund zwei Jahre ist es her, erinnert sich Hans Golombek, Vorsitzender des BGV in Radevormwald, dass Augst-Hedderich das Buchprojekt in einer Vorstandssitzung angesprochen hatte. In der Zwischenzeit hat der BGV unter anderem ein Buch für junge Leser über die Lokalgeschichte veröffentlicht. „Auch darin wird auf das Unglück eingegangen“, sagt Augst-Hedderich. „Aber zurückhaltend und kindgerecht.“ In dem neuen Buch bekommen jedoch viele Betroffene – darunter Überlebende und Eltern von Opfern – erstmals ausführlich eine Stimme. Für viele sei das spürbar befreiend gewesen, betont die Autorin erneut. Sie selber hatte als Mädchen an dem verhängnisvollen Tag den Zug von Beyenburg abfahren sehen. Darüber gesprochen habe sie bislang kaum. Der eigentliche Anstoß für die Recherche sei die Begegnung mit einer alten Dame gewesen. Als stellvertretende Bürgermeisterin hatte Sigrid Augst-Hedderich ihr einen Geburtstagsbesuch abgestattet. „Dann bekam die Dame über das Unglück zu sprechen, es war sehr bewegend“, erinnert sie sich. Der Gedanke, dass eines Tages die Betroffenen keine Gelegenheit mehr haben werden, ihre Erlebnisse zu schildern, für die Nachwelt festzuhalten, beschäftigte sie seither. Sie nahm Kontakt zu den Menschen auf, und in fast allen Fällen fassten diese Vertrauen und sprachen offen über das Erlebte und Erlittene. Bewusst ausgeklammert hat die Autorin etwa die Frage nach der Schuld.