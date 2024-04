Brückeneinsturz in Baltimore Drittes Todesopfer geborgen – Biden besucht Unglücksstelle

Nach dem Einsturz einer großen Autobahnbrücke in der US-Stadt Baltimore ist ein drittes Todesopfer geborgen worden. Taucher hätten die Leiche eines der vermissten Bauarbeiter aus dem Wasser geholt, teilte das Büro des Bürgermeisters von Baltimore am Freitagabend (Ortszeit) mit. Demnach war der leblose Körper des Mannes bereits am Morgen geborgen worden.