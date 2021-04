„Ich bin ewig dankbar“ : Amanda Gorman als erste Poetin auf dem „Vogue“-Cover

Los Angeles Sie wurde im Januar von vielen als der Star der Zeremonie um die Amtseinführung von Joe Biden gefeiert – jetzt ist die junge Dichterin auf dem Cover der „Vogue“ zu sehen. Die erste Poetin auf dem Titelblatt der Modezeitschrift geht davon aus, dass sie nicht die letzte sein wird.

View this post on Instagram

„Wow, meine Hände zittern vor Liebe“, schreibt sie in dem Post. Auf dem Cover trägt Gorman ein orange-grünes Gewand. Dieser Entwurf des schwarzen Designers Virgil Abloh würde ihre Herkunft ehren, schreibt die Afroamerikanerin. Sie posiert unter anderem in einem rosa Tüllkleid von Alexander McQueen und in gelber Seide. Es sei ein „Traum“ gewesen, von Annie Leibovitz fotografiert zu werden, schreibt Gorman.

Die 1998 in Los Angeles geborene Gorman war 2017 von der US-Kongressbibliothek mit dem Titel „National Youth Poet Laureate“ geehrt worden. Bei Bidens Amtseinführung trug sie in einem auffällig gelben Mantel, mit rotem Haarreif und starker Gestik ihr dafür verfasstes Werk „The Hill We Climb“ vor, in dem sie ihre eigene Lebensgeschichte mit der sozialen Realität Amerikas verwebt.