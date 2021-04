Wasser wird rationiert : Taiwan erlebt schlimmste Dürre seit 56 Jahren

Taipeh Mehr als eine Million Haushalte und Unternehmen müssen seit Dienstag an zwei Tagen in der Woche die Wasserversorgung unterbrechen. Davon ist auch die wasserintensive Mikrochip-Herstellung des Landes betroffen, die als die fortschrittlichste weltweit gilt.

Wegen der schlimmsten Dürre seit 56 Jahren hat Taiwan am Dienstag Rationierungen bei der Wasserversorgung von mehr als einer Million Haushalten und Unternehmen verordnet. Die Regierung teilte mit, in Teilen des Landes an zwei Tagen in der Woche die Wasserversorgung zu unterbrechen und warnte die Bürger, sich „auf das Schlimmste“ vorzubereiten. Für zwei sogenannte Wissenschaftsparks, in denen besonders Hightech-Firmen angesiedelt sind, gelten Ausnahmeregelungen.