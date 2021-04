Jahrestag am 6. April : Vor 80 Jahren überfiel die Wehrmacht Griechenland

Bonn Am 6. April 1941 begann die Wehrmacht ihren Überfall auf Griechenland. Weil Wehrmacht und SS mit äußerster Brutalität vorgingen, sind die Wunden des brutalen Besatzungsregimes auch nach 80 Jahren noch nicht verheilt.

In den Augen der Deutschen wurde es ein weiterer Blitzkrieg-Sieg: Schon am 17. April kapitulierte Jugoslawien, Griechenland am 23. April. Deutsche Generäle posierten zum Foto vor der Akropolis. Die Kämpfe auf Kreta, wo britische Truppen gelandet waren, zogen sich jedoch bis zum 1. Juni 1941 hin.

Wehrmacht und SS gingen in Griechenland mit äußerster Brutalität vor. Massaker, Geiselerschießungen und gnadenlose Ausbeutung prägten die bis 1944 dauernde Besatzungsherrschaft. So wie 1944 im Dorf Distomo, wo Soldaten der Wehrmacht Mädchen und Frauen vergewaltigten und die gesamte im Ort verbliebene Bevölkerung erschossen. Hunderttausende Zivilisten fielen den Verbrechen zum Opfer. Fast alle griechischen Juden wurden deportiert und ermordet. Eine griechische Parlamentskommission schätzte die Summe für die von Deutschland verursachten Kriegsschäden auf mindestens 289 Milliarden Euro.

Die Wunden von damals sind - trotz EU und Massentourismus - kaum verheilt, wie sich erneut in der seit 2010 offenbar gewordenen griechischen Staatsschuldenkrise zeigte. Damals gingen wütende Athener mit Transparenten auf die Straße, die Bundeskanzlerin Angela Merkel in SS-Uniform oder mit Hitler-Bärtchen zeigten. Die Deutschen als Zuchtmeister - und die Griechen erneut Opfer deutscher Vorherrschaft?

Für viele Griechen steht fest: In der Erinnerung der Deutschen spielen die Verbrechen der Wehrmacht in ihrem Land kaum eine Rolle. Dazu passt, dass am Jahrestag des Überfalls keine größeren Gedenkveranstaltungen in der Bundesrepublik geplant sind.