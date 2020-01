US-Rockband : Aerosmith-Drummer verklagt Kollegen - und scheitert

Boston Nach einem monatelangen Ausfall will Drummer Kramer unbedingt mit seiner Band Aerosmith auftreten. Seine Kollegen sehen den Schlagzeuger allerdings aus gesundheitlichen Gründen nicht dazu in der Lage. Nun klagte er gegen sie - und verlor.

Der Schlagzeuger der US-Rockband Aerosmith ist mit einer Klage gegen seine Bandkollegen vor Gericht gescheitert. Joey Kramer könne die Erlaubnis der Band, am Freitag und Sonntag mit ihr bei Preisverleihungen auftreten zu dürfen, nicht einklagen, urteilte Richter Mark Gildea vom Kammergericht im US-Staat Massachusetts am Mittwoch.

Aerosmith werden bei der Grammy-Gala am Sonntag ein ihre lange Karriere umspannendes Medley performen. Am Freitag tritt die Band bei der Gala 2020 MusiCares Person of the Year auf, wo sie für ihre philanthropische Arbeit ausgezeichnet wird. Die Musiker - Sänger Steven Tyler, die Gitarristen Joe Perry und Bradley Whitford sowie Bassist Tom Hamilton - wollen Kramer jedoch nicht dabei haben, da er ihrer Ansicht nach nicht fit genug sei. Kramer hatte wegen einer Knöchelverletzung einige Auftritte der Band versäumt, darunter Shows in Las Vegas.