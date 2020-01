Coronavirus in China : Wuhan macht wegen Virus Flug- und Zugverkehr dicht

Gesundheitsbeamte in Chemikalienschutzanzügen kontrollieren am Pekinger Flughafen die Körpertemperatur von Passagieren, die aus der Stadt Wuhan angereist sind. Foto: dpa/Emily Wang

Peking Flüge und Züge verlassen Wuhan vorerst nicht mehr. Damit will die Millionenstadt den weiteren Ausbruch der neuen Lungenkrankheit eindämmen.

Erstmals brach das Virus im Dezember in Wuhan aus. Es ist nach Expertenmeinung von Mensch zu Mensch übertragbar, verbreitet sich über die Atemwege und mutiert möglicherweise. Auch in anderen Fällen wurden bereits Infektions-Fälle gemeldet, darunter Thailand, Südkorea und die USA.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat trotz rasanter Zunahme von Infektionen mit dem neuartigen Virus vorerst keine „gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite“ ausgerufen. Ein Expertenrat, der die WHO berät, sah dafür am Mittwoch keinen Anlass, wollte aber am Donnerstag weiter tagen.