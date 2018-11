Fund in Ägypten: Archäologen entdecken Katzen-Mumien

Sakkara Ägyptische Archäologen haben in der Nähe von Kairo sieben Gräber aus der Pharaonenzeit entdeckt, in denen sich mumifizierte Katzen und Tierstatuen befanden.

Das teilte Altertumsbehörde in der ägyptischen Hauptstadt am Samstag mit. Deren Sprecher Mostafa Wasiri sagte, in Sakkara seien auch Mumien von Blatthornkäfern entdeckt worden, die ersten in dieser Region. Die meisten Tierstatuen stellten Katzen dar, was das hohe Ansehen dieser Tierart im Alten Ägypten unterstreicht. Andere Statuen stellten einen Löwen, eine Kuh und einen Falken dar.