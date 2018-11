Waldbrände in Kalifornien: Martin Sheen und seine Frau müssen sich vor den Flammen retten

Malibu Kalifornien wird von schweren Bränden heimgesucht. Auch Malibu trifft es hart. Häuser werden evakuiert. US-Schauspieler Charlie Sheen kann seine Eltern nicht erreichen. Besorgt wendet er sich an die Öffentlichkeit. Dann schickt Vater Martin ein Lebenszeichen.

Stunden später meldete sich sein Vater Martin Sheen bei Fox News 11: „Wir sind wohlauf, wir sind in Zuma Beach und werden wahrscheinlich die Nacht in unserem Auto verbringen", berichtete der 78-jährige Schauspieler, der unter anderem in „Apocalypse Now“ mitgespielt hat. Die Gegend sei evakuiert worden, er und seine Frau seien an einem Strand in Sicherheit gebracht worden. Sie würden die Nacht vermutlich in ihrem Auto verbringen. Dies sei das schlimmste Feuer, das er in 48 Jahren in Malibu erlebt hätte. Er habe wenig Hoffnung, dass ihr Haus noch stehe.