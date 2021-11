Archäologische Sensation in Marokko : Forscher entdecken wohl bislang ältesten Schmuck der Welt

Archäologische Sensation in Marokko

Die Stücke sind im marokkanischen Rabat in einer Ausstellung zu bestaunen. Foto: AFP/-

Rabat Wie alt darfs denn sein? 50.000 Jahre? 100.000 Jahre? Archäologen haben den nach eigenen Angaben ältesten jemals gefundenen Schmuck der Welt entdeckt. Es handelt sich um durchlöcherte Muscheln, die bis zu 150.000 Jahre alt sind.

Die Muscheln, die vermutlich zu Halsketten und Armbändern verarbeitet worden waren, wurden in der Bizmoune-Höhle in der Nähe des Küstenortes Essaouira in Marokko gefunden.