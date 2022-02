Corona im Hause Windsor : Herzogin Camilla positiv getestet - Prinz Charles ebenfalls infiziert

London Nach ihrem Mann Prinz Charles hat sich nun auch Herzogin Camilla mit dem Coronavirus infiziert. In der vergangenen Woche war bereits der 73 Jahre alte Thronfolger Prinz Charles positiv getestet worden.

Die Herzogin von Cornwall, so Camillas offizieller Titel, sei positiv getestet worden und isoliere sich, hieß es am Montag in einem Statement des Clarence House - der Residenz des Paares.