Fragen und Antworten : So geht es weiter im Zivilprozess gegen Prinz Andrew

Die Bildkombo zeigt Prinz Andrew und die Klägerin Virginia Giuffre (Archivbilder). Foto: AFP/BEN GABBE

New York Für den Sohn von Königin Elizabeth II. war die Entscheidung eines US-Richters, den Zivilprozess gegen den britischen Prinzen Andrew zuzulassen, eine schlechte Nachricht. Das sagt allerdings noch nichts über die Erfolgschancen von Klägerin Virginia Giuffre aus. Wir erklären, wie es jetzt weitergeht.

Was hat der Richter entschieden?

Giuffre hat Andrew im vergangenen Jahr wegen sexuellen Missbrauchs verklagt, den der mit dem Prinzen befreundete Millionär Jeffrey Epstein und dessen Freundin Ghislaine Maxwell arrangiert hätten. Die Entscheidung von Richter Lewis Kaplan bezog sich nicht auf die Glaubwürdigkeit der Vorwürfe gegen den Prinzen, sondern es ging um rechtliche Einwände von Andrews Anwälten und deren Antrag, die Klage bereits in diesem äußerst frühen Stadium zurückzuweisen.

Sie argumentierten, Giuffre habe eine ähnliche Klage gegen Epstein 2009 gegen die Zahlung von 500 000 Dollar beigelegt und dabei auf das Recht verzichtet, andere potenzielle Beklagte zu belangen. Außerdem stellten sie die Zulässigkeit eines Gesetzes des Staates New York in Frage, das die übliche Verjährungsfrist für Klagen von Opfern sexuellen Missbrauchs in der Kindheit vorübergehend aufhebt.

Was geschieht als nächstes?

Andrews Anwälte könnten Berufung gegen die Entscheidung von Richter Kaplan einlegen. Außerdem haben sie noch Möglichkeiten für Anträge, die Klage aus anderen Gründen zurückzuweisen.

Im weiteren Verlauf des Verfahrens müssen die beiden Seiten potenzielle Beweismittel austauschen - wie E-Mails, Textnachrichten und Telefonaufzeichnungen - und sich einer Befragung unterziehen, bei der die Anwälte potenzielle Prozesszeugen befragen können.

Giuffre hat bereits viele Vernehmungen in Prozessen gegen Maxwell und andere Personen hinter sich. Andrew ist dagegen noch nie unter Eid zu der Sache befragt worden und möglicherweise will er das unter allen Umständen vermeiden.

Sobald die Beweisaufnahme abgeschlossen ist, stellen die Verteidiger oft einen neuen Antrag, den Fall aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse zu verwerfen. Der Richter trifft dann Entscheidungen, die den Anwälten helfen können, die Risiken eines Prozesses zu verstehen.

Er entscheidet auch, welche Beweise den Geschworenen vorgelegt werden können, so dass die Anwälte eine weitere Gelegenheit haben, ihre Chancen auf einen Sieg vor den Geschworenen einzuschätzen.

Wird es überhaupt soweit kommen?

Möglicherweise nicht. Prinz Andrew hat diverse Anreize, den Fall so schnell wie möglich beizulegen, anstatt sich von Giuffres Anwälten unter Eid befragen zu lassen, was ihm später Probleme bereiten könnte. So hatte Maxwell 2016 in einem von Giuffre angestrengten Verfahren ausgesagt und ist aufgrund zweier Äußerungen wegen Meineides angeklagt worden.

Sollte es zu einem Prozess kommen, müsste Andrew mit sensationsheischenden Schlagzeilen rechnen, die der königlichen Familie schaden. Die Folgen einer schlechten Presse könnten ihn teurer zu stehen kommen, als jeder Vergleich. Er dürfte also unter enormem Druck stehen, ein Verfahren zu vermeiden.

Ein Vergleich würde wahrscheinlich kein Schuldeingeständnis und keine Verantwortlichkeit nach sich ziehen.

Wie wird es ausgehen?

Abgesehen von einer Abweisung enden die meisten Zivilprozesse in den USA in irgendeiner Form mit einem Vergleich. So haben zum Beispiel Dutzende Frauen Epstein oder den früheren Filmmogul Harvey Weinstein verklagt. Doch noch nicht eine dieser Klagen hat zu einem Prozess geführt.

(felt/dpa)