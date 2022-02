Platin-Jubiläum : Queen Elizabeth II. sitzt 70 Jahre auf dem Thron

Foto: dpa/Joe Giddens 16 Bilder Hier schneidet die Queen ihre Jubiläumstorte an

London Es war nicht immer leicht als Staatsoberhaupt des Vereinigten Königreichs. Doch bisher hat die Queen jeden Skandal überstanden. Aktuell bereitet ihr der Missbrauchs-Prozess ihres Sohnes große Sorgen.

Es ist ein weiterer Meilenstein in einem langen Leben. An diesem Sonntag begeht Queen Elizabeth II. den 70. Jahrestag ihrer Thronbesteigung. Die 95-Jährige ist damit die absolute Rekordhalterin in der Liste von über 50 Monarchen in einer rund tausendjährigen Geschichte des britischen Königshauses, von denen es keiner oder keine so lange ausgehalten hat wie sie. Den vorherigen Rekord ihrer Vorgängerin Queen Victoria, die genau 63 Jahre und 216 Tage herrschte, hatte Elizabeth schon am 9. September 2015 übertroffen. Damit ist sie die dienstälteste Monarchin der Welt. In diesem Jahr feiern die Briten ihr Platin-Jubiläum, eine 70 Jahre währende Herrschaft.

Doch nach Feiern ist der Queen an diesem Sonntag nicht zumute. Sie wird den Tag in stiller Trauer begehen, wie immer auf ihrem Landsitz Schloss Sandringham in der Grafschaft Norfolk. Denn der Tag, an dem sie Königin wurde, war naturgemäß zugleich der Sterbetag ihres Vaters König George VI., der am 6. Februar 1952 im Alter von 56 Jahren in Sandringham einem Herzversagen erlag. Gefeiert wird daher an diesem Tag nicht. Die „Royal Mint“ hat zwar Gedenkmünzen geschlagen, und im Königlichen „Green Park“ in London werden die Soldaten der „King‘s Troop Royal Horse Artillery“ 41 Schuss Salut schießen. Doch alle anderen Feiern und ausgelassenen Festivitäten, die ein Platin-Jubiläum so verlangt, werden erst im Juni stattfinden.

Über den Moment ihrer Thronbesteigung gibt es eine Anekdote, von der man nicht so recht weiß, ob sie wahr ist. Die 25-jährige Prinzessin Elizabeth befand sich auf einem Staatsbesuch in Afrika und besuchte das Hotel „Treetops“ in Kenia, das aus einem Baumhaus bestand, das an einer Wasserstelle im Aberdare-Nationalpark lag. Sie soll dort, so hat ein Höfling bezeugt, in dem Moment als ihr Vater starb, ein Rhinozeros beobachtet haben und ein Adler sei über ihren Kopf gezogen. „Ein Mädchen kletterte den Baum hinauf als Prinzessin“, schrieb der Schriftsteller und Naturschützer Jim Corbett ins Gästebuch des Hotels, „und stieg als Königin herab“. Denn zum Zeitpunkt des Ablebens von George VI. wurde seine Tochter zur Queen Elizabeth II. Doch mit der Krönung sollte es noch mehr als ein Jahr dauern.

Ob die Anekdote nun stimmt oder nur gut erfunden ist, so ist der Adler doch eine hübsche Note. Würde Elizabeths Herrschaft so prachtvoll und erfolgreich sein, wie die erste elisabethanische Regierungszeit? Damals, unter Elizabeth I. vor fast 400 Jahren, begann das Königreich seinen Weg zur Weltmacht: Sir Francis Drake schlug die spanische Armada, Walter Raleigh brachte Schätze aus fernen Ländern, Shakespeare schrieb ein Meisterwerk nach dem anderen. Das Großbritannien des Jahres 1952 war ein sehr verschiedener, weit glanzloserer Ort. Das Königreich litt unter den Nachwehen des Zweiten Weltkriegs, das Land war finanziell ausgeblutet. Das zur Zeit von Elizabeths Geburt noch mächtige Empire verlor nach dem Krieg eine Kolonie nach der anderen in die Unabhängigkeit. Lebensmittel wurden immer noch rationiert, die Wohnungsnot war groß. Und doch waren die Briten überzeugt als Elizabeth 1952 den Thron bestieg und 16 Monate später in der Westminster Abbey gekrönt wurde, dass nun eine zweite prachtvolle elisabethanische Ära kommen würde. Die Begeisterung für die neue, junge und bildhübsche Queen war grenzenlos, und das farbenprächtige und pompöse Spektakel der Krönung war Balsam für die Seele des Volkes. Zeitzeugen spürten: Hier ist Aufbruch. Der damalige Premierminister Winston Churchill sprach im Parlament von der Hoffnung auf ein kommendes „goldenes Zeitalter“, das mit Elizabeths Thronfolge anbrechen könnte: „Wenn die Nationen sich nur gegenseitig gewähren lassen, dann kann ein immenser und unerhörter Wohlstand zu den Volksmassen in jedem Land kommen.“

Nun ja, soviel ist unbestritten, die Herrschaft von Elizabeth II. hat ihre Untertanen sicherlich nicht ärmer gemacht. Heute ist, trotz Brexit und Corona, das Vereinigte Königreich immer noch die fünftgrößte Volkswirtschaft der Welt. Als Nuklearmacht mit ständigem Sitz im UN-Sicherheitsrat übt Großbritannien international großen Einfluss aus. Und man sollte nicht vergessen, dass die Queen auch Staatsoberhaupt in Australien, Kanada, Neuseeland und weiteren zwölf Ländern ist. Mit dem Commonwealth, der Gemeinschaft ehemaliger britischer Kolonien, an deren Spitze sie steht, spielt das Land immer noch eine globale Rolle. Und die Königin symbolisiert durch ihre 70-jährige Herrschaft die Kontinuität dieser Erfolgsgeschichte. Sie ist die große Konstante über sieben in vielerlei anderer Hinsicht umwälzende Jahrzehnte.

Kein Wunder also, dass sie selbst der beste Garant für die britische Monarchie ist. Ihre schiere Ausdauer ist der größte Trumpf für das Haus Windsor. Immerhin ist Monarchie ohne Kontinuität und Tradition nicht denkbar – und was verkörpert Elizabeth II. nicht deutlicher als Kontinuität und eine Verweigerung des Wandels, die bei ihr persönlich bis zur Selbstverleugnung geht. Bis zum Tod ihrer Mutter, der Queen Mum, schätzten die Briten die rüstige Langlebigkeit der Königinmutter als eine Art Vitalitätsbeweis für die Monarchie. Nach ihrem Tod hat Elizabeth die Rolle der „eisernen Oma der Nation“ übernommen, und man verehrt sie, weil sie den Job schon so lange und so makellos und immer in dem gleichen würdigen und liebenswürdigen Stil gemacht hat. Dazu kommt ihre Rolle als moralische Instanz in einer Zeit des umgreifenden Wertewandels. „Die Lehren Christi“, bekannte sie, „und meine eigene persönliche Verantwortung vor Gott geben mir den Rahmen, in dem ich mein Leben zu führen versuche.“ Das mag vielleicht nicht auf der Höhe der philosophischen Postmoderne sein, beeindruckt aber ihre Untertanen durch seine stoische Charakterstärke. Und es zeigt den Briten eine klare moralische Perspektive. Niemand, so sagt man (aber das ist vielleicht auch nur eine Anekdote), der von der Queen in den Adelsstand erhoben wurde, wagt es fortan, bei der Steuererklärung zu schummeln.

Mit ihr als Oberhaupt ist die Monarchie gut aufgestellt, immerhin gaben 83 Prozent der Briten in einer kürzlichen Umfrage an, mit der Queen mehr als zufrieden zu sein. Doch ihre Herrschaft hatte auch ihre kritischen Momente. Die 90er Jahre bedeuteten ein einziges Desaster für die Popularität der Institution. Die Skandale um Prinzessin Diana, um Herzogin Fergie und um Sophie, die Gräfin von Wessex, hatten ein ums andere Mal Öl auf das Feuer der königlichen Seifenoper gegossen und zu einer immer kritischeren Haltung der Briten gegenüber der „Firma“ geführt, wie sich das Königshaus selbstironisch bezeichnet. Als 1992 das Lieblingsschloss der Queen, Windsor Castle, teilweise abbrannte, bestand die öffentliche Reaktion nicht so sehr im Mitleid über das Unglück, sondern eher im Verdruss darüber, dass der Schaden mit Steuergeldern gerichtet werden sollte. Selbst als die Queen hinterher anbot, auf ihr königliches Privileg zu verzichten und demnächst auch selbst Einkommenssteuer zahlen zu wollen, führte das nur zu einem geknurrten „Na endlich“ der Boulevardpresse. Richtig kritisch wurde es 1997 mit dem Tod von Prinzessin Diana. Während das ganze Land in einen kollektiven Trauerrausch verfiel, weigerte sich Buckingham Palast aus Protokollgründen die Flagge auf Halbmast zu senken. Die Queen, so empörten sich daraufhin die Massenblätter, teile nicht den Schmerz ihrer Untertanen. Von königlicher Kälte und Unnahbarkeit war damals die Rede.