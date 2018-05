Volksschule Rheinberg-Bauernschaft : Millinger Klassentreffen in Grünthal

"In fünf Jahren sehen wir uns wieder - spätestens" beschlossen die Teilnehmer des Klassentreffens. Foto: Ostermann

Xanten 26 ehemalige Schüler der Volksschule Rheinberg-Bauerschaft haben sich jetzt im Steakhouse Fidos in Grünthal getroffen und in geselliger Runde Wiedersehen gefeiert. Es war ein halbes Jahrhundert nach der Entlassung von der Schule in den vielzitierten Ernst des Lebens. Das letzte Klassentreffen lag bereits wieder fünf Jahre zurück. Daher gab's wieder viel Neues zu erzählen. Aber selbstverständlich wurden auch die Erinnerungen an die gemeinsame Schulzeit wieder aufgefrischt.

Alle Teilnehmer bedankten sich hinterher ausdrücklich bei den Organisatorinnen Christel Faasen, geborene Schumacher, und Brigitte Schwickart, die diese schönen gemeinsamen Stunden durch ihren Einsatz im Vorfeld des Treffens möglich gemacht hatten. Die weiterste Anfahrt zum Wiedersehen mit den alten Klassenkameraden hatte Roland Schlegel. Er reiste aus Saalfeld in Thüringen an. bp

