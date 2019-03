Wülfrath: Stadtkulturbund freut sich über Zuwachs

Wülfrath Auf der Jahreshauptversammlung fanden Vorstandswahlen statt. Außerdem soll der Veranstaltungskalender bald online gehen.

Der Stadtkulturbund freut sich mit dem Bürgerverein Wülfrath, dem Förderverein Zeittunnel und dem Freundeskreis Ateliers der Bergischen Diakonie 3 neue Mitglieder in seinen Reihen begrüßen zu können. Die Mitgliederzahl ist somit auf 20 gewachsen, wie der Stadtkulturbund mitteilt. Eines der wichtigen Projekte in diesem Jahr ist ein Kultur- und Veranstaltungskalender. Dieser wurde bereits im vergangenen Jahr angestoßen und soll in Zusammenarbeit mit Neanderticket entstehen. Der Kalender, der laut Stadtkulturbund bald online geht, soll allen Vereinen und Kulturschaffenden die Möglichkeit bieten, Termine einzustellen und sich somit auch in der Region zu präsentieren. Dabei freut sich der Stadtkulturbund, dass auch die Stadt Wülfrath diesen als Veranstaltungskalender einbinden wird. Nachdem der erste Kulturstammtisch auf gute Resonanz stieß, sind für den 22. Mai (Vereinsheim des KSN in Rohdenhaus), 4. September (Vereinshaus Kalkstädter e.V.) und 4. Dezember (Herzog-Wilhelm-Markt) weitere Kulturstammtische geplant. Auch für die Nachtfrequenz19 beantragt der Stadtkulturbund wieder mit einer Reihe von Veranstaltungen von Jugendlichen für Jugendliche die Förderung.