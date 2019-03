Flandersbacher Weg : Mit Auto überschlagen: Vier Verletzte bei Unfall

Der Fahrzeugführer sowie seine drei 18-jährigen Mitfahrer wurden vorsorglich mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Foto: Kreispolizei Mettmann

Wülfrath/Velbert Vier Personen sind am Sonntagmittag gegen 13.20 Uhr bei einem Unfall auf dem Flandersbacher Weg in Velbert leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 19-jähriger Mettmanner zu diesem Zeitpunkt mit seinem Pkw Nissan Primera den Flandersbacher Weg in Richtung Wülfrath.

