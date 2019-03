Wülfrath: DRK-Kita heißt jetzt „Farbenfroh“

Wülfrath Fast 30 Jahre lang ist die Einrichtung ohne Namen ausgekommen. Das ist nun anders. Am 14. September wird ein großes Sommerfest gefeiert.

Passender hätte sich Sabine van Ark bei der offiziellen Einführung des neuen Kita-Namens absolut nicht kleiden können: Die Bluse der Kita-Leiterin ist bunt. Sehr bunt. Oder anders gesagt: farbenfroh. „Der Name passt hervorragend zu unserer Einrichtung. Zum einen gibt es bei uns die blaue, die gelbe, die grüne und die rote Gruppe, und außerdem sind wir absolut bunt gemischt, was die sozialen Schichten und die Kulturen betrifft“, erklärt van Ark, die die Einrichtung von der ersten Stunde an kennt, sie seit einigen Monaten leitet.