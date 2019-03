Wülfrath : Sie begleiten Menschen bis zum Tod

Zertifikat für ehrenamtliche Hospizmitarbeiter in der Kulturkirche Wülfrath Ellenbeek: Gisa Hoffmann (vorne) ist mit 75 Jahren die älteste Teilnehmerin. Foto: Blazy, Achim (abz)

Wülfrath Die Wülfrather Hospizgruppe bildet ehrenamtliche Sterbebegleiter aus. Eine ist Gisa Hoffmann.

Alle zwei Jahre bildet die Wülfrather Hospizgruppe Bürger zu Sterbebegleitern im Ehrenamt aus. So wie Gisa Hoffmann. Gemeinsam mit sechs anderen Menschen wurde die 75-Jährige in einem Gottesdienst in der Kulturkirche für ihr neues Amt gewürdigt.

Für Gisa Hoffmann ist der Umgang mit dem Tod an sich nichts Neues: Vor Jahren hat sie ihre Mutter, genauso wie ihren ersten Ehemann in der letzten Lebensphase begleitet, und erst vor eineinhalb Jahren starb ihr zweiter Partner. Fünf Jahre war sie mit ihm glücklich, bevor der Krebs sehr kurzfristig das gemeinsame Leben beendete. „Es war ein unfassbar großer Schmerz, aber ich dachte eigentlich, ich sei jetzt langsam über die Trauer hinweg“, erzählt die rüstige Wülfratherin. „Ich fühlte mich nun bereit für eine sinnvolle Ehrenamtsaufgabe und habe mich letztlich für die Hospizarbeit entschieden.“

Info Ehrenamtler arbeiten an unterschiedlichen Orten Mitarbeiter Die Hospizgruppe Wülfrath hat derzeit 31 ehrenamtliche Hospizmitarbeiter. Patienten Im Moment werden 23 Patienten daheim, in Krankenhäusern oder Heimen betreut. Die sechsmonatige Ausbildung kostet einmalig 150 Euro.

Gemeinsam mit sechs anderen Teilnehmern hat sie in den vergangenen sechs Monaten eine Ausbildung zur Sterbebegleiterin absolviert und viel über Kommunikation mit Sterbenden und deren Angehörigen, über unterschiedlichen Glauben, Dokumentationen, Rechtsfragen und Demenz gelernt und sich intensiv mit der eigenen Biografie auseinandergesetzt. „Das Sterben anderer hat auch immer mit dem eigenen Ende zu tun, mit dem eigenen Leben, mit Einstellungen. Und da es sehr in die Tiefe ging, sind viele Tränen geflossen, nicht nur bei mir. Ich habe jedenfalls erfahren, dass ich meine Trauer verdrängt, aber längst nicht bearbeitet hatte.“ Im Gottesdienst würdigt Superintendent Jürgen Buchholz vom Kirchenkreis Niederberg die ehrwürdige Aufgabe, für die sich die künftigen Hospizbegleiter entschieden haben. „Wenn nichts mehr zu machen ist, ist noch viel zu tun - wenn andere sagen, man kann nichts mehr tun, dann fängt unsere Arbeit erst an“, definiert der Geistliche, der selbst in der Hospizarbeit tätig ist, die Begleitung von Menschen in deren letzter Lebensphase.