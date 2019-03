Wülfrath: FDP mahnt weiteren Breitbandausbau an

Wülfrath (isf) Die FDP Wülfrath begrüßt, dass die Stadtverwaltung Fördermittel in Höhe von 50.000 Euro für Beratungsleistungen beim Breitbandausbau bewilligt bekommen hat. Das wurde im Haupt- und Finanzausschuss bekannt gegeben.

Weiter weist der FDP-Politiker darauf hin, dass für Kommunen in der Haushaltssicherung – wie es Wülfrath inzwischen wieder ist – es sogar Förderprogramme gebe, die eine 100-Prozent-Kostenübernahme (50 Prozent Bund, 50 Prozent Land) vorsehen. „Und dass es in Wülfrath höchstwahrscheinlich noch Nachholbedarf beim Breitbandausbau gibt, lässt sich schon daran erkennen, dass in der neu aufgelegten Willkommensbroschüre der Stadt „Willkommen in Wülfrath“ weder das Thema noch das Wort Digitalisierung überhaupt vorkommen“, sagt Merrath. Dabei sei die Digitalisierung und der Breitbandausbau ein ganz wesentlicher Faktor zur Konkretisierung der Wachstumsstrategie Wülfrath 22 plus.