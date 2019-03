Einsatz in Wülfrath : Polizei sucht Besitzer von Ziegensittichen

Auf einem Spielplatz „In den Eschen“ hat die Polizei zwei herrenlose und geschwächte Vögel eingefangen. Foto: Polizei Kreis Mettmann

Wülfrath Die Polizei hat am späten Dienstagnachmittag zwei herrenlose Ziegensittiche in Wülfrath eingefangen. Die geschwächten Tiere wurden in eine Tierarztpraxis gebracht. Der Besitzer ist unbekannt.

Gegen 17 Uhr hatten Spaziergänger die Polizei an die Straße „In den Eschen“ gerufen, weil sie dort in einem Gebüsch des Spielplatzes zwei vermeinte Papageien entdeckt hatten. Die beiden Vögel wirkten geschwächt. Mit einem Kescher, mit dem normalerweise Fische gefangen werden, rückte die Polizei aus. Mit viel Geduld gelang es den Beamten schließlich, die Tiere einzufangen. In einer ortsansässigen Tierarztes wurden die Tiere untersucht und betreut. Der Tierarzt stellte auch fest, dass es sich bei den Vögeln um zwei Ziegensittiche handelt.

Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die Tiere ausgesetzt wurden oder entflohen sind. Hinweise auf den oder die Besitzer nimmt die Polizei in Wülfrath unter der Rufnummer 02058 9200-6180 entgegen.

