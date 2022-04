Natur in Wülfrath : Die Bienen schwärmen für Düssel-Honig

Wülfrath Sechs Völker fliegen zurzeit in Düssel aus, um die Frühjahrstracht einzusammeln. Imker Vitas Lüneburger möchte sich vergrößern. Deshalb sucht er neue, zusätzliche Standorte in Wülfrath.

Bienen und Imkerei haben Vitas Lüneburger schon immer fasziniert. Im Jahr 2018 ist er dieser Faszination gefolgt und hat in Duisburg einen Anfängerkurs in Imkerei gemacht. „Inzwischen haben wir sieben Bienenvölker“, erzählt er. „Sechs stehen bei uns zuhause und eins in einem Kleingartenverein in Wuppertal.“ Zuhause sind die Bienen im Wülfrather Stadtteil Düssel, weshalb der Honig von Vitas Lüneburgers Bienen auch den Namen „Düssel-Honig“ bekommen hat.