Aufklärung in Mettmann : Die miesen Maschen der „Loverboys“

Mettmann Kreispolizei und Hilfsorganisationen laden zur Information ins Weltspiegelkino. Dabei sollen Experten zu Wort kommen. Wie können junge Frauen vor der Zwangsprostitution bewahrt werden?

Liebe macht blind, sagt der Volksmund. Da ist was dran. Und Kriminelle machen sich das auf eine gemeine Weise zunutze. „Loverboys“ sind meist junge Männer, die Mädchen und Frauen eine Liebesbeziehung vorspielen, ihre Opfer in eine emotionale Abhängigkeit führen und sie von ihrer Familie und ihrem sozialen Umfeld isolieren – mit dem Ziel, sie in die Prostitution zu zwingen und sexuell auszubeuten. Solche Fälle gibt es auch im Kreis Mettmann, berichtet die Polizei. Opfer finden sich in allen sozialen Schichten. Zudem macht die Methode des „Loverboys“ keinen Halt vor Nationalität, Religion oder Alter. „Das Dunkelfeld ist sehr hoch, sodass das Problem immer noch unterschätzt wird“, warnt die Kreispolizeibehörde Mettmann.