Hochdahl : Zehn Wäschetrockner aus Unterkunft der Stadt gestohlen

(RP) Vermutlich während der zurückliegenden Osterfeiertage haben unbekannte Täter insgesamt zehn neue Wäschetrockner aus dem Lagerraum einer städtischen Unterbringung in Hochdahl gestohlen. Am Dienstag hatte der Hausmeister der Einrichtung an der Gruitener Straße gegen 11 Uhr bei seinem Rundgang durch den kürzlich fertig gestellten Neubau festgestellt, dass die noch original verpackten Wäschetrockner, die in einem Lagerraum im Erdgeschoss abgestellt waren, verschwunden waren. Letztmalig gesehen hatte er die Geräte der Firma „Miele" am Gründonnerstag, 14. April. Sie sollten in den kommenden Tagen in den Wohnräumen der Unterbringung angeschlossen werden. Der durch den Diebstahl entstandene Schaden liegt laut Polizeibericht bei rund 9000 Euro. Hinweise auf mögliche Tatverdächtige ergaben sich nach ersten Ermittlungen bislang nicht. Klar sei aber, dass die Täter zum Abtransport der schweren Geräte mindestens einen größeren Transporter oder Lkw benötigt haben dürften. Daher fragt die Polizei: Wer hat in den vergangenen Tagen verdächtige Beobachtungen in der Einrichtung oder im Umfeld des zum Teil schon bewohnten Neubaus gemacht oder kann sonstige Angaben zum Verbleib der Wäschetrockner tätigen? Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 02104 9480-6450 jederzeit entgegen.