Am Hohlweg : Hochwertiges Pedelec in Breyell gestohlen

Die Polizei hofft auf Hinweise von Nachbarn. Foto: dpa/Fabian Strauch

Am Hohlweg in Breyell Ein hochwertiges Pedelec im Wert von einigen tausend Euro haben Einbrecher in Breyell entwendet. In der Nacht von Freitag auf Samstag zwischen 1 und 6.30 Uhr sind Unbekannte am Hohlweg in eine Garage einer Doppelhaushälfte eingebrochen.

Sie hebelten eine vom Garten erreichbare rückwärtige Garagentür auf. Wie die Polizei weiter mitteilt, versuchten die Täter zuvor in einem angrenzenden Grundstück des Dohrwegs in ein Gartenhaus einzubrechen. Sie hatten bereits ein Vorhängeschloss entfernt, scheiterten jedoch an den Sicherungen der Gartenhaustür.