Chor-Casting in Wülfrath : Young Voices sucht neue Stimmen

Casting für Young Voices im neuen WIR - Haus in Wülfrath Chorleiter Stephan Lux mit Chormitglied Verena Lux vor dem WIR haus Foto: Achim Blazy (abz)

Wülfrath Die Chorgemeinschaft bittet am Samstag ab 11 Uhr zum Casting ins WIR-Haus. Gesucht werden Mitmacher mit kräftigen Stimmen und Spaß am Gesang in der Gruppe.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Cristina Segovia Buendía

Seit einem Vierteljahrhundert singen sich die Young Voices durch die Region: Von Abba über Queen, die Foo Fighters, Frank Sinatra bis Van Halen reicht ihr vielfältiges Repertoire. „Wir könnten aber auch mal ein Bach-Choral singen“, sagt Chorleiter Stephan Lux. So breit gefächert wie ihr Repertoire ist auch die Altersstruktur der Chorgemeinschaft. „Bei uns singen Studenten ab 20 Jahren mit, sehr viele sind zwischen 30 und 40 Jahre alt, wir haben aber auch junggebliebene 60-Jährige“, berichtet Lux. Die knapp 20 Mitglieder waren sogar während der Corona-Pandemie aktiv, etwa bei Fensterauftritten. Trotz der Aktivitäten, gibt Lux zu, „Coronaschwund gab es auch bei uns.“

Deshalb sucht Young Voices nun Verstärkung. „Jeder, der gerne singt und Spaß an der Gemeinschaft hat, darf gerne kommen. Vor allem Männer sind herzlich willkommen“, unterstreicht Lux. Musikalische Vorerfahrung sei zwar wünschenswert, aber keine Teilnahmevoraussetzung. „Alles, was sie hinterher bei uns brauchen, lernen sie dann bei uns.“

Eine genaue Vorstellung davon, was er beim Casting am Samstag erleben wird, hat Stephan Lux nicht. Er will sich überraschen lassen und vor allem mit den Teilnehmern arbeiten und experimentieren. „Sie können gerne ein einstudiertes Musikstück mitbringen, wenn sie Noten dabeihaben, begleite ich sie auch gerne auf dem Klavier.“ Ansonsten, erzählt Lux, würde ich sich einfach nur gerne ein Bild der Stimmfarbe machen wollen und neben der Musikleiter einfach spontan musizieren. Er ist zuversichtlich, dass durch dieses Casting der ein oder die andere zur Chorgemeinschaft dazustoßen wird. „Es ist meines Wissens das erste Mal, dass Young Voices ein solches Casting veranstaltet. Der Chor wird am Samstag nicht dabei sein. Wir werden sehen, wer mich von meinen Kollegen noch begleiten wird.“

Einstellen dürfen sich die Interessenten bei Einstellung auf alle Fälle auf eine offene Gemeinschaft und das ein oder andere Festkonzert im Jahr. „Vor Corona standen wir gemeinsam mit dem Polizeiorchester NRW auf der Bühne, haben regelmäßig beim Adventskonzert in Mettmann mitgewirkt und wurden für die ein oder andere Gottesdienstfeier oder Hochzeit eingesetzt“, berichtet Lux. „Ansonsten sieht und hört man uns in der Regel auf allen Wülfrather Festen und einmal im Jahr zu unserem eigenen Jahreshauptkonzert.“