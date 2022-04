Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Zwei Haaner sterben nach Infektion

Kreis Mettmann Der Kreis Mettmann veröffentlicht ab sofort die Corona-Zahlen nur noch einmal pro Woche, und zwar mittwochs. Aktuell gibt es 16.307 Infizierte im Kreisgebiet.

Fallzahlen Labortechnisch bestätigt sind im Kreis Mettmann am Mittwoch 16.307 Infizierte erfasst, 3209 weniger als vor einer Woche. Davon leben in Erkrath 1210 (-299), in Haan 1041 (-151), in Heiligenhaus 772 (-109), in Hilden 1943 (-418), in Langenfeld 2129 (-429), in Mettmann 1474 (-207), in Monheim 1450 (-404), in Ratingen 3055 (-497), in Velbert 2442 (-504) und in Wülfrath 791 (-193).