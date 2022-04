Hochdahl : Saisonbeginn mit Foto-Ausstellung

Das Foto zeigt den ersten, mit Blumen umkränzten Zug, der nach dem Wiederaufbau des im Zweiten Weltkrieg zerstörten Düsseldorfer Hauptbahnhofs einfuhr. Foto: Lokschuppen

Erkrath Ab Sonntag ist das Eisenbahn- und Heimatmuseum im Hochdahler Lokschuppen wieder geöffnet. Zum Auftakt wird die Fotostrecke „40 Jahre Deutsche Bundesbahn“ mit Bildern aus dem Fundus des Vereins gezeigt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Thomas Peter

Endlich wieder ohne Corona-Beschränkungen öffnet das Museum im historischen Lokschuppen am Ziegeleiweg in Hochdahl ab Sonntag wieder an jedem vierten Sonntag im Monat, bis Oktober. Das Team um den Vorsitzenden Ralf Fellenberg und Archivar Uli Schimschock steckt viel Leidenschaft und ehrenamtliche Arbeit hinein, um jeden Monat einen Themenschwerpunkt zu präsentieren – zusätzlich zur Dauerausstellung.

Den Auftakt macht am Sonntag die Fotostrecke „40 Jahre Deutsche Bundesbahn“, die 1986 zum 40. Geburtstag des Landes NRW entstanden war. Wie so oft stammen auch diese Fotos aus dem reichhaltigen Fundus des Vereins Eisenbahn- und Heimatmuseum im Hochdahler Lokschuppen (EHEH). Privatpersonen aus der ganzen Region bringen seit vielen Jahren Fundstücke, sei es vom Dachboden, aus einer Erbschaft oder vom Trödelmarkt, zu den Experten vom EHEH, sofern es einen Bezug zur Eisenbahn gibt.

Info Bei freiem Eintritt von 11 bis 17 Uhr geöffnet Museum und Bahnladen öffnen am Sonntag, 24. April, bei freiem Eintritt zwischen 11 und 17 Uhr. Themenschwerpunkt im Mai wird der Schiebebetrieb auf der Steilstrecke zwischen Erkrath und Hochdahl sein, mit einer eigens entwickelten Wagenkupplung als Herzstück.

Die Sammlung ist inzwischen so groß, dass es Jahre dauern kann, alle Stücke zu sichten und inhaltlich aufzuarbeiten. „Diese Fotos sind vor 36 Jahren auf Hartpappe gedruckt worden. Auch wenn sie dementsprechend klein und auch teilweise ramponiert sind, sind wir froh, sie nun zeigen zu können“, sagt Ralf Fellenberg. Die rund 60 Bilder sind in vier Jahrzehnte eingeteilt und veranschaulichen die (technische) Entwicklung der Eisenbahn in NRW.

Die Anfangsjahre der Bahn zwischen 1946 und 1955 waren geprägt von den Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs. Zunächst musste die Grundversorgung wieder hergestellt werden, nachdem Brücken gesprengt und Bahnhöfe in Schutt und Asche gelegt worden waren. Ein Foto zeigt den deutlich beschädigten Düsseldorfer Hauptbahnhof. Der Wiederaufbau geht von 1956 bis 65 weiter, zunächst noch mit Dampfloks, um auch im laufenden Betrieb schon arbeiten zu können.