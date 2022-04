Verwaltung in Mettmann: Startprobleme beim Glasfaser-Ausbau.

Mettmann In der Bauverwaltung soll eine Anfrage der Deutschen Glasfaser liegen geblieben sein. Dabei geht es um die Schnittstellen für die Glasfaser in Metzkausen und Obschwarzbach.

Die Mail der Projektmanagerin Serpil Durmaz, Deutsche Glasfaser, an die Redaktion stammt vom 12. Januar dieses Jahres. Und sie enthielt eine gute Nachricht zum geplanten Glasfasernetz-Ausbau in Metzkausen und Obschwarzbach. Nachdem die Deutsche Glasfaser über die Weihnachtsferien 2021/22 hinweg Nachfrager immer wieder vertröstet hatte, hieß es: Bei der Zahl der Verträge sei die mindestens erforderliche Quote erreicht worden. Also: grünes Licht für die digitale Zukunft in Mettmann. Ende Januar werde man sich mit der Mettmanner Tiefbauamt treffen – und im Februar könne die Deutsche Glasfaser dann Bauzeiten nennen.