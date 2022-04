Richtung Düsseldorf : Regiobahn setzt für zwei Wochen auf Schienenersatz

Mettmann Erst vor wenigen Tagen verkündete die Regiobahn, dass die Dauerbaustelle im Neandertal, entstanden nach dem Starkregen im Juli 2021, nun bewältigt sei. Nach Ostern sollte die S 28 wieder fahrplanmäßig fahren. Lange konnten sich Pendler nicht daran erfreuen.

Die Züge pendeln demnach zwischen Mettmann Stadtwald und Wuppertal Hauptbahnhof sowie zwischen Düsseldorf Hauptbahnhof und Kaarster See. In dem Mittelstück soll der Schienenersatzverkehr rollen. Die Busse haben laut Regiobahn in Düsseldorf Hauptbahnhof und Mettmann Stadtwald jeweils Anschluss an die Linie S 28.