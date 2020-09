Gemeinschaftsausstellung : Willicher Künstler feiern das Stadtjubiläum

Auch die Willicher Künstler Waleed Ibrahim und Beate Krempe sind mit von der Partie. Foto: Wolfgang Kaiser

Willich Anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Stadt zeigen Künstler am Sonntag ihre Werke an verschiedenen Orten. Eine Gemeinschaftsausstellung von 23 Künstlern ist ab Sonntag im Schloss Neersen.

Corona hin – Corona her: Willich feiert in diesem Jahr dennoch sein 50. Jubiläum. Die Stadt hatte ein umfangreiches Programm zum Geburtstag zusammengestellt, doch dann kam die Corona-Pandemie. Einige Veranstaltungen finden aber dennoch statt, und daran beteiligt sich auch die Willicher Kunstszene. Sie ist „facettenreich und lebendig“, wie Jutta Saum vom Kulturteam der Stadt Willich sagt. Zu der Szene gehören zum einen die Künstler, die für sich in ihren Ateliers arbeiten, zum anderen die Kreativen, die sich in Kunstvereinen wie dem Willicher Kunstverein, dem Internationalen Kunst- und Kulturtreff, der Künstlergilde Neersen, dem Zollhaus und dem Kulturforum Willich zusammengeschlossen haben.

Ab Sonntag, 13. September, 11 Uhr, ist im Schloss Neersen die Gemeinschaftsausstellung von Willicher Künstlern zu besuchen. 23 Aktive präsentieren bis zum 5. Oktober ihre Arbeiten: Renate Auth, Manfred Bode, Monica Ana Capresa, Claudia Delissen, Anne Fiedler, Karen Fischer, Edeltraud Gubler, Reinhardt Heinen, Birgitta Jenner, Cornelia Kanisch, Carmen Leßmann, Erich Ludwig, Karin Lis, Susanne Montini, Melanie Messerle, Ursula Riefers, Angela Richter, Karstjen Schüffler-Rohde, Sabine Sternemann, Volker Sternemann, Elizabeth Weckes, Michael Wegner und Wolfgang Wolter.

Das Schloss Neersen ist nur einer der Kunstorte. Unter dem Motto „Programm in externen Kunsträumen“ wird die lebendige Kulturszene an anderen Orten spürbar. So zeigt Elisabeth Luchesi im Zollhaus die Bilderinstallation „Unterwegs“. In der Art101 Gallery präsentieren Beate Krempe und Waleed Ibrahim Arbeiten zum Leben in Zeiten von Corona. „2020 – was bisher geschah …“ nennen sie ihre Präsentation. Als Gastkünstler sind Klaus Schlebusch, Gregor Strunk und Herbert Thissen eingeladen.

Waleed Ibrahim ist auch einer der beiden Teilnehmer der Ausstellung im Kunstforum Willich. Mit Wolfgang Boochs geht es um „Achtsamkeit“. „Treffpunkt Kunst“ lautet der Titel der Präsentation von Arbeiten der Mal- und Zeichengruppen des Internationalen Kunst- und Kulturtreffs (KuKt).

Öffnungszeiten und Adressen: Schloss Neersen, Hauptstraße 6. Geöffnet mittwochs bis freitags von 17 bis 19 Uhr und an den Wochenenden beziehungsweise Feiertagen von 11 bis 17 Uhr. Zollhaus, Hardt 29. Geöffnet am 13. September von 12 bis 18 Uhr. Danach: montags, dienstags, mittwochs von 19 bis 22 Uhr, am Wochenende von 10 bis 13 Uhr.

Art101 Gallery, Peterstraße 35. Geöffnet am 13. September von 12 bis 18 Uhr. Danach: montags bis freitags ab 15 Uhr. Telefon 0176 32662941. Kulturforum Willich, Pappelallee 15. Geöffnet am 13. September von 12 bis 18 Uhr. Danach: An den Wochenenden von 14 bis 18 Uhr. Internationaler Kunst und Kulturtreff, geöffnet am 13. September von 12 bis 18 Uhr. Danach: Auf Anfrage unter Tel. 0163 2791584.