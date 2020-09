Thema im Sozialausschuss : Willicher Fraktionen wollen Wohnraum schaffen

Willich Die Auftaktveranstaltung ist für Januar 2021 angedacht. Bis zu drei Termine sind ab März nächsten Jahres für eine Zukunftswerkstatt vorgesehen. Die Ergebnisse sollen nach der Sommerpause präsentiert werden.

„Wohnraum schaffen – hier: Status quo und Perspektive“ lautete jetzt ein Tagesordnungspunkt in der jüngsten Willicher Sozialausschuss-Sitzung. Obwohl die Kommunalwahl am Sonntag, 13. September, unmittelbar bevorsteht, demonstrierten die Fraktionen Einigkeit darüber, dass hier Handlungsbedarf besteht.

Das sogenannte Kick-Off-Gespräch, also die Auftaktveranstaltung, ist für Januar 2021 angedacht. Bis zu drei Termine sind ab März nächsten Jahres für die Zukunftswerkstatt vorgesehen. Die Ergebnisse sollen dann nach der Sommerpause in den Gremien präsentiert werden.

Der Willicher Rat hatte bereits in seiner Sitzung am 24. Juni dieses Jahres eine Grundsatzdiskussion für die neue Wahlperiode beschlossen. Themen könnten sein, wo wie viel Wohnraum geschaffen werden könne, ferner die Bezahlbarkeit von Grundstücken und bezahlbarer Wohnraum.

Es wird um Quartiersentwicklungen gehen, um verstärkte Bürgerbeteiligung, den Anteil von Geschosswohnungsbau, um Anreize zum Generationenwechsel bei Bestandsimmobilien, um Wohnungsbörse, aber auch um alternative Wohnformen. Am Reinershof in Alt-Willich ist so eine alternative Wohnform geplant, nämlich das Mehrgenerationenwohnen. Dafür wird im Rathaus ein Projektteam gebildet, das künftig in den zuständigen Ausschüssen über den Stand der Dinge regelmäßig berichten soll.