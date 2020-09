66 Künstler stellen aus : Im Kreativhof Lehmberg trifft Naturschutz auf Kunst

Dingden Der Kreativhof Lehmberg ist bekannt für besondere Ausstellungen und Nähe zur Natur. Im Dingdener Außenbereich zeigt Silke Noltenhans, selbst bildende Künstlerin und Geschäftsführerin des Kreativhofs, nun die Kunstausstellung „Fantastische Welten der Fluginsekten“.

Die Schau läuft bis zum 20. September. 66 Künstler nehmen mit kleinen Bildformaten und einigen Objekten an der Schau teil. Fünf der teilnehmenden Künstler – Jutta Dahlhaus (Wesel), Stefan Leiding (Bocholt), Inge Rosen (Dinslaken), Martina Mühlen (Voerde) und Gastgeberin Silke Noltenhans – waren jetzt bei der Eröffnung anwesend. Unterschiedliche Stile, diverse künstlerische Ansätze zur geheimnisvollen Welt der Insekten mit ihren außergewöhnlichen Fähigkeiten kennzeichnen die Ausstellung.

Es geht in den Werken auch um das Thema Naturschutz insgesamt und die kritische Betrachtung, wie wir mit unserer Umwelt umgehen.

Dazu gibt es ein Rahmenprogramm, das sich an die ganze Familie wendet: Am Freitag, 11. September, können Kinder kostenlos Traumfänger basteln. Samstag und Sonntag, 12. und 13. September, wird es Korbflechtarbeiten und eine Vorführung deren Technik mit Sven Kreickenbaum geben sowie am Sonntag, 13. September, Informationen zum Thema Waldbaden mit Susanne Rupprecht. Einen Schnupperkursus Waldbaden gibt es um 15 Uhr.