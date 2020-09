In Neersen : Konzert mit Barockoboe und Truhenorgel in der Motte

Neersen Karla Schröter und Markus Märkl vom Kölner Barock-Ensemble „Concert Royal“ spielten Werke aus der Zeit des Spätbarocks und der Frühklassik. Ein zufriedenes Publikum spendet den beiden Musikern langen Applaus.

Sein Trio in C-Dur begann mit einem Allegro ma non troppo. Es erklang als ein Duett zweier hoher melodieführender Stimmen, zum einen von der Barockoboe, zum anderen von der rechten Hand des Organisten, während er mit der Linken eine übliche Bassbegleitung spielte.

Dann gab Organist Markus Märkl einen kleinen Exkurs in die Musikgeschichte des 18. Jahrhunderts. An den europäischen Höfen war zunehmend „mehr Amüsement gefragt“, Musik sollte nicht mehr so anstrengend – auch zum Zuhören – sein, berichtete er. Der Hof von Versailles setzte auch in diesem Bereich den Trend fest.