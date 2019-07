Bürgermonitor : Probleme mit dem Mobilfunknetz an mehreren Stellen in Willich

Michael Dreidoppel hat Probleme mit dem Mobilfunkanbieter O2. Foto: Kaiser. Foto: Wolfgang Kaiser

Willich Telefonieren ist für den O2-Kunden Michael Dreidoppel aus Willich derzeit reine Glückssache. Netzeinschränkungen sorgen für Probleme.

Wenn Michael Dreidoppel zum Mobiltelefon greift, dann vergeht ihm die gute Laune. Schon seit Anfang Juli hat der Willicher Probleme mit dem Telefonieren. Die Verbindung baut sich teilweise gar nicht auf. Ist sie dann doch einmal da, ist sie schlecht oder bricht nach wenigen Sekunden wieder zusammen. Mit dem sogenannten Live-Check, den sein Anbieter offeriert, prüfte er, wie gut das Mobilfunknetz am jeweiligen Standort funktioniert. Die Aussage für die Willicher Straße: „Eine Basisstation funktioniert hier momentan nicht einwandfrei. In diesem Bereich kann es zu Serviceeinschränkungen kommen. Wir arbeiten bereits an einer Lösung. Danke für Ihr Verständnis.“

Dreidoppel fragte weitere Basisstationen in Willich ab und stieß nahezu auf die identischen Aussagen. Sowohl für die Krefelder Straße als auch für den Siemensring teilte das Unternehmen mit: „In diesem Bereich kann es Probleme beim Telefonieren und Surfen geben. Wir arbeiten daran und bitten um Ihr Verständnis.“ Dreidoppel hatte zunächst noch Verständnis, aber es tat sich nichts. Es trat keine Verbesserung ein, die Verbindungen blieben schlecht. „Ich habe den Anbieter, winSIM dreimal kontaktiert und die Probleme geschildert. Es gab sowohl im Callcenter als auch zuvor bei der Störungsübersicht von O2 nur nichtssagende Auskünfte“, sagt der Willicher: An der Netzverfügbarkeit in dem betreffenden Wohnbereich werde weiterhin gearbeitet, damit telefonieren und surfen so schnell wie möglich wieder möglich werde. Informationen zum voraussichtlichen Abschluss der Arbeiten lägen derzeit nicht vor, hieß es in einer per E-Mail versandten Aussage an Dreidoppel.