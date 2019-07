Schützenfest am Grenzweg : Erbitterter Kampf um die Burg

Neersen Mit der Erstürmung der Königinnen-Burg von der Niers aus ging am Montagnachmittag das Schützenfest der St. Konrad Schützengilde am Grenzweg zu Ende.

Wenn die zehn Frauen auf die Solidarität der anderen Frauen in der St. Konrad Schützengilde gehofft hatten, mussten sie schnell erkennen, dass diese Hoffnung völlig unberechtigt war. Valerie Hardt und Sarah Holz waren zwei der fünf „Küpp’schen Mädels“, die vergleichsweise kleines Geschütz auffahren sollten: mit Wasser gefüllte Luftballons. Markus Meskes bediente die leistungsfähige Pumpe, die ein Zugkamerad zur Verfügung gestellt hatte. Die Wassermengen, die sie aus der Niers zog, wurde auf vier Schläuche verteilt. Die hatten ein zentrales Ziel: die Königinnenburg. Wasser an sich ist ja eine sehr saubere Sache, und eine kleine Erfrischung tat sicher gut bei 27 Grad warmem Sommerwetter. Schlecht ist nur, wenn sich das kühle Nass mit anderen Stoffen und Substanzen vermischt. Die Burgerstürmung hätte auch eine Dschungel-Prüfung ersetzen können. Denn eklig waren nicht nur die Stinkbomben, die die Mitglieder von „Mac Alt“ warfen.

Begonnen hatte aber alles mit einer kleinen Showeinlage: Da waren Bomben im Einsatz, die einen kornblumenblauen Nebel verursachten. Leider beteiligten sich nicht ganz so viele Schützen wie in den Vorjahren an dem Spektakel, und auch die Zahl der Zuschauer war ein wenig geringer. Wer kam, sollte aber Spaß haben. Die Zuschauer machten es sich auf Decken bequem, die außerhalb der Reichweite der Wasserkanonen ausgebreitet wurden. Ein Plätzchen im und auf dem Trockenen war heiß begehrt. Die Angreifer hatten sich mehr oder weniger gut gegen das feuchte Element geschützt. Einige Schützen hatten transparente Schilde dabei, als die Erstürmung in vollem Gange war, erinnerte die Szenerie an die Erstürmung des Hambacher Forstes, nur mit dem Unterschied, dass die Aggressoren keine Autonomen, sondern ansonsten brave Schützen waren.