Das Ferien-Abc aus Willich : Hotel Kaiserhof hat immer mehr Niederrhein-Touristen

Greta Salewski bereitet ein Zimmer im Hotel Kaiserhof für den nächsten Gast vor. Foto: Kurt Lübke. Foto: Kurt Lübke

Schiefbahn Gleich drei Dinge vereint der Kaiserhof in Schiefbahn unter einem Dach: Hotel, Restaurant und Brasserie. Immer mehr Gäste starten von Schiefbahn aus ihre Niederrhein-Touren.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Bianca Treffer

Das kleine, süße Schmankerl ist unübersehbar auf der Bettdecke platziert. Ein letztes Glattziehen der Bettdecke, und Greta Salewski lässt einen prüfenden Blick durch das Hotelzimmer mit seinen modernen Möbeln und der dezenten Farbgebung gleiten. Alles ist für den nächsten Gast hergerichtet. Die Wasserflaschen sind in der Minibar verstaut. Auf dem Schreibtisch mit der langen Ablage stehen Gläser und Kaffeetassen. Ein Miniwasserkocher und Kaffeetütchen mit löslichem Pulver runden das Bild ab. Im Bad hängen die flauschigen weißen Handtücher auf dem beheizbaren Handtuchhalter, und die Zahnputzgläser neben den beiden Waschbecken funkeln mit dem großen Spiegel und der beweglichen kleinen Kosmetikvariante um die Wette. Der nächste Gast kann im Kaiserhof einziehen.

Beim Stichwort Kaiserhof denken die meisten sofort an leckeres Essen, erlesene Weine, gemütliche Abende im Restaurant oder auf der Terrasse, aber der Kaiserhof verfügt neben Restaurant und Brasserie auch über einen Hotelbetrieb auf dem Gelände im Unterbruch. In einem eigenen Gebäudekomplex befinden sich die Hotelzimmer in der ersten Etage mit Blick ins Grüne und den Innenhof. „In erster Linie sind es Geschäftskunden, die unsere Hotelzimmer buchen. Gerade wenn in Düsseldorf Messen sind, ziehen viele die Ruhe eines Hotels in der Umgebung vor“, sagt Hotelchef Josef Hiller. Dazu kommen die Gäste, die im Kaiserhof feiern und es genießen, danach nicht mehr ins Auto steigen zu müssen, sondern sich quasi einen kleinen Kurzzeiturlaub gönnen. Aber eins kommt auch immer mehr auf, und das sind die Niederrhein-Touristen, die die schöne Landschaft mit dem Fahrrad erkunden und ausgedehnte Touren vom Schiefbahner Unterbruch aus unternehmen, wo der Kaiserhof liegt.

Info Der Kaiserhof im Schiefbahner Unterbruch Geöffnet haben Restaurant und Brasserie Kaiserhof im Unterbruch 6 in Schiefbahn montags bis samstags von 12 bis 24 Uhr sowie sonntags von 10.30 bis 22 Uhr. Die Lounge-Bar ist an Freitagen und Samstagen bis 1 Uhr geöffnet. Montags bis samstags wird zudem das Frühstück von 7 bis 11 Uhr nach Anmeldung angeboten: Telefon 02154 87165.

„Unsere Gäste reisen mit Auto an, das Rad auf dem Gepäckträger. Sie starten meistens direkt nach dem Frühstück und kehren abends bei uns zum Essen wieder ein. Auf der Terrasse oder in unserem Garten lassen sie den Tag dann ausklingen, bevor am nächsten Tag eine neue Tour ansteht“, sagt Josef Hiller. Da die Zahl dieser Gäste zunimmt und auch so mancher Restaurantgast mit dem Rad anreist, will der Kaiserhof eine Ladestation für E-Bikes installieren, damit die Gäste ihre Fahrräder während des Aufenthaltes problemlos aufladen können.

Josef Hiller führt den Kaiserhof seit 26 Jahren zusammen mit seiner Frau Katrin Faerber-Hiller. Das Hotel gehört seit elf Jahren mit dazu. Sechs Doppelzimmer erwarten die Gäste, wobei sich die stilvolle Einrichtung durch alle Zimmer zieht. Ein Flachbildfernseher, eine integrierte Musikanlage, Telefon, W-Lan, Kühlschrank und Klimaanlage gehören zu den Standards der Hotelzimmer. Die Zimmer variieren nur in den Größen. Im gesamten Hotelbereich gilt Rauchverbot. Wer mit Kindern reist oder den Hund dabei hat, der braucht auf den Kaiserhof ebenfalls nicht verzichten. Ein entsprechendes Beistellbett ist schnell aufgestellt, und der Vierbeiner darf selbstverständlich ebenfalls mit ins Zimmer.