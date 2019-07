Gerichtsurteil aus Düsseldorf : Anwohner in Anrath müssen Gebühren für den Graben zahlen

Anfang 2018 hatten die Anwohner des Grünen Wegs noch Hoffnung, sich gegen den Wasser- und Bodenverband durchsetzen zu können. Foto: Kaiser, Wolfgang (wka)

Anrath Der Fall sorgte bundesweit für Aufsehen: Ein Graben in Anrath, der zwar kein Wasser führt, aber trotzdem als Fließgewässer gilt. Dafür sollten die Anwohner Gebühren zahlen. Nun hat das Verwaltungsgericht entschieden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Marc Schütz

Das Gericht hat alle Klagen, die nicht bereits von den Klägern selbst zurückgenommen worden waren, abgewiesen und damit das Vorgehen des Verbandes als rechtmäßig bestätigt. „Insbesondere die immer wieder von Mitgliedern gerügte Praxis, die Länge der Hindernisse über Luftbilder zu bemessen, wurde vom Gericht als ausdrücklich zulässig angesehen. Auch die Berechnung der Beitragssätze ist vom Gericht nun nicht mehr bemängelt worden“, erläutert Dagmar Spona vom Wasser- und Bodenverband der Mittleren Niers, die den Verband auch als Syndikusanwältin vor Gericht vertreten hat.

Nicht nur die Tatsache, dass der Verband überhaupt Gebühren für ein Fließgewässer erhebt, das gar kein Wasser führt, hatte die Anwohner empört, auch die Vorgehensweise des Verbandes sorgte für Unmut: Man habe versucht, sie in Briefen einzuschüchtern. Gerade ältere Nachbarn hätten durch die Briefe, in denen unter anderem Gerichtsvollzieher angekündigt wurden, Angst bekommen und bezahlt. Auch in Neersen waren die Anwohner am Niersplank von der gleichen Situation betroffen. Dort hat man nach einer ersten Runde Protest aber aufgegeben und zähneknirschend bezahlt.

Als die Anwohner des Grünen Wegs in Anrath die Gebührenbescheide für das Jahr 2017 bekamen, trauten sie ihren Augen nicht: Die Gebühr hatte sich um mehr als das Dreifache erhöht. So musste beispielsweise Markus Gather, der sich damals mit dem Thema an die Medien gewandt hatte, statt 7,99 im Jahr 2016 für das Jahr 2017 plötzlich 25,11 Euro bezahlen. Der Verband hatte den Kostenanstieg damit begründet, dass die Gebühren zunächst zugunsten der Anwohner niedrig ausgefallen, dann aber an die tatsächlichen Verhältnisse angepasst worden seien. Auch dazu habe es ein Gerichtsurteil gegeben, das ihn dazu zwinge.