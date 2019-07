Nahverkehr : Schiefbahner Bürgerbus kommt allmählich ans Rollen

Ähnliche Schilder werden bald in Schiefbahn stehen. Foto: ANKAWÜ

Schiefbahn Die künftigen Fahrer trafen sich jetzt zum ersten Stammtisch. Im September könnte der Bus durch Schiefbahn fahren.

Wenn nun alles gut geht, wird der Schiefbahner Bürgerbus am 1. September seine ersten Touren durch den Stadtteil fahren. Zumindest äußert diese Hoffnung Franz-Josef Stapel, der im Vorstand des Bürgerbusvereins unter anderem für die Pressearbeit zuständig ist. Von der Kirche als Dreh- und Angelpunkt aus, soll der Bürgerbus zwei unterschiedliche Touren fahren: einmal in Richtung Unterbruch und einmal in Richtung Niederheide. „Wir versuchen, auch entlegenere Orte zu erreichen“, sagt Stapel.