Diskussion um Mikroplastik : Wie es mit den Kunstrasenplätzen aussieht

Auf dem neuen Kunstrasenplatz in Willich trainierten am Montag die Kinder der Fußballschule Grenzland. Das Hellbraune ist die Kork-Füllung. Foto: Wolfgang Kaiser

KREIS VIERSEN Das mögliche EU-Verbot von Mikroplastik auf Sportanlagen beunruhigt auch die Sportvereine und Nutzer der Plätze in der Region. In Willich ist der neue Kunstrasen mit Kork befüllt, in Kempen hat man auf Sand als Füllstoff gesetzt.

Von Ulrike Gerards

Das Thema Kunstrasenplätze ist zurzeit in der Diskussion, weil die „Europäische Chemikalienagentur“ (ECAH), eine Behörde der Europäischen Union, das Verbot von Mikroplastik empfiehlt. Dazu gehört auch das Granulat, mit dem viele Sportplätze gefüllt sind. Kritisiert wird, dass die Kunststoffkörnchen durch Wind und Wetter in die Natur oder über Kleidung und Körper in die Abflüsse gelangen. Wenn das Verbot zum „Inverkehrbringen von bewusst zugesetztem Mikroplastik“ wie vermutet 2021 in Kraft tritt, wären auch Kunstrasen mit Kunststoffgranulat betroffen. Kempen ist mit Sand auf der sicheren Seite, Willich will mit Kork nachziehen. In Tönisvorst und Grefrath könnte Handlungsbedarf drohen.

Die Firma Polytan, die mit Polytex eine Produktionsstätte in Grefrath hat, lieferte Material für zahlreiche Plätze in der Region. Das Unternehmen kritisiert die Diskussion und betont die Vorteile. Dazu gehört vor allem die ganzjährige, vom Wetter unabhängige Nutzbarkeit. Von Sportlern ist zu erfahren, dass die Gummigranulat-Befüllungen sehr beliebt ist, weil sie als gut bespielbar gilt. Die neuen Regeln würden frühestens ab 2021 in Kraft treten, eine Fristverlängerung von mehreren Jahren ist in einem solchen Fall nicht unwahrscheinlich. Polytan geht zudem davon aus, dass es für bestehende Plätze einen Bestandsschutz gibt.

INFO Plätze werden jetzt in Betrieb genommen Die beiden neuen Kunstrasenplätze in Willich und Tönisberg werden jetzt zum Start in die neue Fußballsaison in Betrieb genommen. In Tönisberg ruhte der Spiel- und Trainingsbetrieb auf dem alten Aschenplatz besonders lang, weil das Gelände zunächst auf Relikte aus dem Zweiten Weltkrieg abgesucht werden musste. Es wurden aber keine Blindgänger gefunden.

In der Diskussion, so Polytan weiter, entsteht der Eindruck, dass das ausgetragene Granulat von Kunstrasenplätzen nahezu vollständig in die Umwelt gelangt. Auch das sei aber nicht richtig. Der überwiegende Teil des von der Spielfläche ausgetragenen Granulats bleibt auf dem Platzgelände, wird aufgekehrt und entsorgt oder wieder auf dem Platz ausgebracht.

Der Städte- und Gemeindebund ist mit Blick auf den Bestandsschutz weniger optimistisch. Der Bund will sich aber für eine Übergangfrist von sechs Jahren stark machen. Darauf hofft auch die Stadt Tönisvorst. Der Kunstrasenplatz in Vorst gehört der Stadt und wurde erst kürzlich mit einer neuen Befüllung versehen. Ein Wechsel schon in den nächsten Jahren wäre also sehr ärgerlich. Ob auch die Gemeinde Grefrath aktiv werden muss, wird zurzeit geprüft. Die beiden Plätze an der Nierskampfbahn in Oedt und im Sportpark Auf dem Heidefeld in Grefrath sind mit Sand und einer oberen Schicht Granulat gefüllt.

In der Stadt Willich enthält der neue Kunstrasenplatz im Sport- und Freizeitzentrum Willich eine Kork-Füllung, die also unkritisch ist. Die weiteren Kunstrasenplätze in Anrath, Neersen und Schiefbahn stehen in den nächsten Jahren zur Sanierung an und würden in diesem Zuge eine neue Füllung erhalten.

In Kempen hatte es nach dem Bau des Kunstrasenplatzes an der Berliner Allee zunächst Kritik an der Sandfüllung geben. Mittlerweile ist man aber zufrieden, sodass man sich auch bei dem neuen Platz in Tönisberg für Sand entschieden hat – aus ökologischen, aber auch aus Kostengründen.