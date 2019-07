Brände in Willich und St. Tönis : Ballenpresse und Jaguar fangen Feuer

Willich/St. Tönis Mit brennenden Fahrzeugen waren die Feuerwehren in Willich und St. Tönis gestern Nachmittag konfrontiert. Auf einem Feld auf der Hardt in Willich hatte gegen 13.30 Uhr ein Traktor mit einer Quaderballenpresse Feuer gefangen, auch ein Teil des umliegenden Feldes brannte ab.

Fahrzeugbrand mitten in St. Tönis: Um 14.45 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert. Ein in einer Parkbucht an der Ringstraße abgestellter Jaguar aus Krefeld war in Brand geraten, nachdem der Fahrer sein Fahrzeug eine Viertelstunde zuvor dort abgestellt hatte. Als die ersten Kräfte der Feuerwehr eintrafen, brannte der Motorraum in voller Ausdehnung. Da der Wind die Flammen in Richtung eines Hauses und eines weiteren parkenden Fahrzeuges drückte, löste Wehrleiter Rolf Peschken Sirenenalarm aus. Insgesamt 15 Kräfte des Löschzuges St. Tönis waren eine Stunde vor Ort. Der Fahrzeugbrand wurde mit Schaum bekämpft, die angrenzende Hausfassade mit Wasser gekühlt. Ein wenig Schaum wehte auch in ein davor parkendes offenes Cabrio.