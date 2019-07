Baustelle bis Ende September : Neue Versorgungsleitungen für die Hülsdonkstraße in Willich

Leiter der Technik Lars Lohrberg (v. l.), Stadtwerke-Mitarbeiter Stefan Bessling und Projektleiter Jörg Hannemann an der Baustelle. Foto: Stadtwerke Willich

Willich Vor Kurzem haben die Sanierungsmaßen der Versorgungsleitungen an der Hülsdonkstraße in Alt-Willich begonnen. Nahezu 600.000 Euro investieren die Stadtwerke Willich als Eigentümerin der Versorgungsnetze in die Baumaßnahme. „Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Ende September“, so Stadtwerke-Sprecherin Andrea Steffen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Konkret werden rund 380 Meter Trinkwasser-, 810 Meter Erdgas- und 135 Meter Stromleitungen saniert. Projektleiter Jörg Hannemann erläutert die Hintergründe: „Es handelt sich dabei um die Hauptleitungen, die wir austauschen. Gleichzeitig erneuern wir auch die jeweiligen Hausanschlüsse beziehungsweise klemmen sie um.“ Mit dieser Baumaßnahme wollen die Stadtwerke eine reibungslose Versorgung und optimieren die Leistungsfähigkeit der Netze sicherstellen.

Albert Lopez, Geschäftsführer der Stadtwerke, ergänzt: „Wir werden rund 230.000 Euro in die Trinkwasserleitungen und Hausanschlüsse investieren und 305.000 Euro für Gasnetz und -anschlüsse. Die Erneuerung der Stromhauptleitungen und der entsprechenden Hausanschlüsse beläuft sich auf 46.000 Euro. In Summe investieren wir somit fast 600.000 Euro in die Infrastruktur an der Hülsdonkstraße.“

Insgesamt seien 43 Gebäude von dem Bauvorhaben betroffen, teilen die Stadtwerke weiter mit. Im ersten, bis September dauernden Bauabschnitt wird die Hülsdonkstraße zwischen Kreuzung Hülsdonkstraße/Ecke L382 Korschenbroicher Straße in Teilen voll gesperrt. Im zweiten Bauabschnitt ist geplant, den Verkehr in Fahrtrichtung Ortskern über eine Einbahnreglung zu führen. Verkehrsbeeinträchtigungen seien zu erwarten. Die Willicher Stadtwerke rechnen mit einer Dauer von zehn Wochen bis zur Fertigstellung der Arbeiten.