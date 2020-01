Noch freie Plätze : „Jazz und Handwerk“ ist am 18. und 19. April in Neersen

„Jazz und Handwerk“ - hier ein Bild aus dem vergangenen Jahr. Foto: Norbert Prümen (nop)

Neersen In diesem Jahr wird es wieder die beliebte Veranstaltung „Jazz und Handwerk“ in Neersen geben – und zwar am 18. und 19. April. Das wurde bei der jüngsten Vorstandssitzung der Neersener Kaufmannschaft beschlossen.

Es werden wieder Kunsthandwerker und Künstler aus ganz Deutschland und den benachbarten Benelux-Ländern eingeladen. 35 Zusagen seien schon eingegangen, teilt die Kaufmannschaft mit. Es können sich weitere Kunsthandwerker bewerben, zehn Plätze sind noch frei. Hierbei soll auf nachhaltige Materialien, handwerkliche Herstellung und Exklusivität geachtet werden. Interessierte Anbieter können sich über die Keramikwerkstatt Könings-Schumann (Tel. 02156 60595) oder das Geschäft für Haushaltswaren „Egidius Gartz“ (Tel. 02156 952995) bewerben.