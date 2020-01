Willich : Ernst Kuhlen bleibt Vorsitzender der Heimat- und Geschichtsfreunde

Schiefbahn Der 71-Jährige betonte aber, dass es seine letztes Amtszeit sei. Im Museum gibt es künftig keine privaten Feiern mehr, Nachbarn hatten sich über den Lärm beschwert.

Seinem möglichen Nachfolger sagte er schon jetzt seine volle Unterstützung zu. Bernd-Dieter Röhrscheid bleibt 2. Beisitzer, Christoph Macke wurde als Schulwart wiedergewählt. „Schatzmeister Rainer Lück ist gesundheitlich sehr angeschlagen“, erklärte Kuhlen. Seine Frau Ria hatte sich bereits in den vergangenen Monaten um die Kasse gekümmert und wurde jetzt offiziell zur Schatzmeisterin gewählt. Die völlig reibungslosen Neuwahlen spiegeln das gute Miteinander im Verein wider. Ernst Kuhlen hatte folgende Parole ausgegeben: „Es muss Spaß machen, sich bei uns zu engagieren.“ Was man gern macht, macht man ja bekanntlich gut.

Die stellvertretende Vorsitzende Edith Max zog denn auch rückblickend eine positive Bilanz. Und in diesem Jahr geht es mit interessanten Veranstaltungen weiter: Am 9. Februar wird von 14 bis 18 Uhr unter dem schlichten Titel „Verseidag“ eine interessante Ausstellung eröffnet – Röhrscheid wird in die Ausstellung einführen. Am 20. Februar wird ab 15.11 Uhr Altweiber im Kamps Pitter gefeiert. Zum Weltfrauentag am 8. März von 14 bis 18 Uhr gibt es einen „Film über unbekannte Heldinnen“ zu sehen – die Einführung hält Mara Ring.