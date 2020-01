Serie Vor 90 Jahren : Drei weitere Pädagogen setzten wichtige Akzente

INFO

Foto: Busch, Franz-Heinrich (bsen)

Seit genau zehn Jahren veröffentlicht die Rheinische Post monatlich einen Beitrag der Serie „Vor … Jahren“. Darin werden historische Ereignisse vom Mittelalter bis ins 20. Jahrhundert aufgegriffen, und den Lesern auf Grund eines runden Jahrestages vor Augen geführt. Es sind Themen biografischer, kultur-, kirchen-, wirtschafts-, kriegsgeschichtlicher oder allgemein politikgeschichtlicher Art. Die Serie erfreut sich unverändert großen Leserinteresses. Der Autor Leo Peters ist promovierter Historiker und Honorarprofessor der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. 30 Jahre lang war er Kulturdezernent des Kreises Viersen. Vielfachem Leserwunsch entsprechend, griff Albert Pauly vom Heimatverein Viersen den Gedanken einer Veröffentlichung der Artikel-Serie in Buchform auf. 2014 erschienen die ersten 50 Beiträge unter dem Titel „Der Niederrhein – Schauplatz europäischer Geschichte“ in einem Band im Verlag der Rheinischen Post in Düsseldorf. Ein Vorwort dazu schrieb der damalige Kulturstaatssekretär der Landesregierung, Hans-Heinrich Grosse-Brockhoff. Das Buch war schnell vergriffen. 2018 folgte im Düsseldorfer Droste-Verlag ein zweites Werk mit 50 weiteren Beiträgen unter demselben Titel. Es kann unter www.shop.rp-online.de oder über den Viersener Heimatverein im „Viersener Salon“ an der Gerberstraße erworben werden.