Jazzfestival Viersen : Großes Jazzorchester auf neuen Wegen

Viersen Am Samstag kamen über 60 Musiker auf der Bühne zusammen: Das Metropole Orkest und das Donny-McCaslin-Trio beeindruckten nicht nur mit Lautstärke, sondern mit ihrem Programm.

Am Ende applaudierte das Publikum in der Festhalle stehend – und bekam eine Zugabe. Doch eine richtige Begeisterung war in den anderthalb Stunden geballter Musik nicht aufgekommen, die Reihen im Saal waren nur gut zur Hälfte gefüllt. Dabei ist das Metropole Orkest aus den Niederlanden ein herrlicher Klangkörper. In den Niederlanden hat der amerikanische Tenorsaxophonist Donny McCaslin drei umjubelte Konzerte mit dem Metropole Orkest gegeben. Das Ergebnis der Zusammenarbeit zwischen dem führenden europäischen Pop- und Jazz­orchester und dem Trio von Donny McCaslin war beim Jazzfestival in Viersen zum ersten Mal in Deutschland zu erleben.