Neue Ausstellung zur Weseler Stadtgeschichte : „Die Festung hat uns weiter fest im Griff“

Wesel Die Ausstellung in Kasematte und Museum über 780 Jahre Stadtgeschichte ist eröffnet. Darin wird das Ausmaß der Anlagen, die die Stadt Wesel über Jahrhunderte ausmachten, deutlich. Warum die Festung auch heute noch so wichtig ist.

Überbleibsel wie Zitadelle, Berliner Tor, Fort Fusternberg oder Fort Blücher sind heute zwar immer noch beeindruckend, aber ein Nichts gegen das, was Wesel über Jahrhunderte ausmachte. Anschaulich wird das Ausmaß der Anlagen in der Ausstellung „Stadt und Festung Wesel in Mittelalter und Neuzeit“, die am Mittwochabend feierlich eröffnet worden ist.