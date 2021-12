Novaesium 2021 in Neuss erschienen : Auf den Spuren der Stadtgeschichte

Neuss Das Jahrbuch „Novaesium 2021“ ist pünktlich zum Weihnachtsgeschäft erschienen. Auf 403 Seiten lädt es zu einer spannenden Zeitreise quer durch die Jahrhunderte ein. Zahlreiche historische Bilder runden das Werk ab.

„Voller Stolz“ registrierte die Neusser Kulturdezernentin Christiane Zangs, dass das Neusser Jahrbuch für Kunst, Kultur und Geschichte „Novaesium 2021“ noch pünktlich zum Weihnachtsfest in diesem Jahr erschienen ist. Bei der Vorstellung des Jahrbuches sprach sie auch davon, dass es sie immer mit Bewunderung erfülle, in welcher Opulenz das Werk herausgegeben wird. 403 Seiten hat der Jahresbericht und legt den Schwerpunkt auf das Ereignis, dass der niedergermanische Limes zum Ende vergangenen Jahres zum Weltkulturerbe durch die Unesco erhoben wurde.

Patrick Tarner von der Westfälischen Universität Münster identifiziert in Neuss gefundene Hämmer aus Blei als burgundische Waffen, die bei der Neusser Belagerung von 1474/75 vor allem im Nahkampf eingesetzt wurden. In einem „Fortsetzungsroman“ aus dem letzten Jahrbuch beleuchtet Mitherausgeber Jens Metzdorf, Leiter des Neusser Stadtarchivs, in seinem Beitrag „Zwischen den Zeiten“ insbesondere 1920 als ein Jahr der „Unsicherheit und Transformation“. Er skizziert die Stimmung im belgisch besetzten Neuss als „tiefe Verunsicherung“, begleitet durch wirtschaftliche Not, Arbeitslosigkeit und politische Radikalisierung. Gleichwohl wurde am 30. Mai 1920 der „Neusser Katholikentag“ gefeiert, bei dem rund 20.000 Menschen den neuen Erzbischof von Köln Karl Joseph Schulte auf dem Markt begrüßten.