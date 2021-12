Neuer Band zum Achtzigjährigen Krieg : Als der Niederrhein ein Spielball fremder Mächte war

Das aus niederländischer Sicht „unglückliche Gefecht bei Wesel“ gehört zu den vielen schönen Darstellungen in Günter Warthuysens Buch über den Achtzigjährigen Krieg. Foto: Fritz Schubert

Wesel Klein, aber fein und ein Ergebnis sorgfältiger Recherchen ist ein neuer Band, den Günter Warthuysen jetzt vorgelegt hat. „Wesel und der untere Niederrhein im Achtzigjährigen Krieg“ beschreibt das Leiden der Menschen um 1600 und die Folgen der Konflikte.

Nach den jüngst an dieser Stelle vorgestellten drei neuen Publikationen der „Mitteilungen aus dem Schlossarchiv Diersfordt und vom Niederrhein“ des Historischen Arbeitskreises Wesel liegt nun ein weiterer Leckerbissen für Freunde der regionalen Geschichte vor. Klein, aber fein kommt das Bändchen daher. Der Titel „Wesel und der untere Niederrhein im Achtzigjährigen Krieg“ verheißt zwar schwere Kost, doch der rasche Konsum ist leicht bekömmlich. Denn zum einen ist das 43-seitige Buch erstaunlich reich sowie durchgehend in Farbe bebildert. Zum anderen hat der Autor Günter Warthuysen es in 15 Kapitel gegliedert, die gut gerafft jene Ereignisse wiedergeben, die damals weltpolitische Bedeutung hatten, den Niederrhein und nicht zuletzt Wesel zum Spielball fremder Mächte machten.

Der von 1568 bis 1648 währende Konflikt – ganz nebenbei fällt auch der Dreißigjährige Krieg in diese Zeitspanne – wird auch Spanisch-Niederländischer Krieg genannt. Es geht um Machtansprüche, Territorien und vor allen Dingen um Religion. Sein Ende gilt als Geburtsstunde der Niederlande.

Info Rheinlandtaler für sein Engagement Der Autor Günter Warthuysen, 1937 in Emmerich geboren, wuchs ab 1938 in Wesel auf. 40 Jahre wirkte er in Diensten der Stadt, war zuletzt als Beigeordneter und Kämmerer für die Finanzen und die Kultur zuständig. Wirken Warthuysen ist Mitglied der Historischen Vereinigung Wesel, hat zahlreiche Beiträge zur Geschichte Wesels und der Region verfasst. Für sein ehrenamtliches Engagement bekam er 2016 den Rheinlandtaler des Landschaftsverbandes Rheinland.

Dass die niederrheinischen Städte vollkommen unverschuldet zwischen die Mühlsteine gerieten, hatte teure Folgen. Das bereits oft belagerte Wesel wird 1614 von den Spaniern erobert. 15 Jahre dauert die Besatzungszeit, bis einige Weseler den Niederländern zeigen, wie sie an einer Schwachstelle der Stadtmauer eindringen und die Spanier vertreiben können. Der Handstreich vom 19. August 1629 wird noch immer als Heldentat gerühmt, tatsächlich war es ein Tausch von Pest gegen Cholera. Denn die neuen Herren aus der Nachbarschaft blieben über den Westfälischen Frieden von 1648 hinaus bis 1672, als sie den Franzosen unter Ludwig XIV. weichen mussten. Die städtischen Finanzen litten enorm, während die Einwohner Einquartierungen erdulden mussten.

Was sich in der Zeit von 1585 bis 1672 auf dem Gebiet der Vereinigten Herzogtümer Jülich-Kleve-Berg und Umgebung abspielte, verdeutlicht unter anderem eine Karte aus dem „Atlas zur Geschichte des Niederrheins“ von Irmgard Hantsche. Sie zeigt die spanisch und niederländisch besetzten und umkämpften Plätze von Nieuwstadt bis Siegburg und von Groenlo bis Bonn. Zudem gibt Warthuysen Hinweise, wie die Landbevölkerung und die Städter „mit dem Ziel allgemeiner Verunsicherung und Unterhaltung der Truppen“ belagert, bedroht und erpresst wurden. Gleich mehrmals wechselte zum Beispiel der Besitz von Wachtendonk. Für Wesel ist belegt, dass die Vorstädte und das Kartäuserkloster auf der Grav-Insel nicht mehr zu halten waren und am Ende von der eigenen Bevölkerung abgerissen wurden. Also wurde es durch die Obdachlosen um 1590 eng in der Stadt. Dies, im Verein mit jahrelangem Nahrungsmangel und der (richtigen) Pest, die innerhalb weniger Monate Tausende dahingerafft hatte, ruinierte die Stadt.

Günter Warthuysen stellt zudem einige Hauptakteure in den Mittelpunkt seiner Betrachtungen. Auf niederländischer Seite den gebürtigen Dillenburger Wilhelm I. von Oranien mit seinen Söhnen Moritz und Friedrich-Heinrich, auf der spanischen Oberbefehlshaber Ambrosia Spinola und seinen Vertrauten, den niederländischen Grafen Heinrich van den Bergh mit Stammsitz in s’Herrenberg bei Emmerich. Letzterer kommt als recht zwiespältige Person daher, wechselte er nach 40 Jahren in spanischen Diensten doch wieder die Seite. Graf Heinrich war auch in den Tod des 1630 in Emmerich hingerichteten Pfarrers Johann Otten verwickelt. Dieser aus Bislich stammende Katholik sollte als Gegenleistung für die Freilassung einiger Emmericher, die in Geldern einsaßen, Informationen über den Zustand der wichtigen Festung Schenkenschanz an die Spanier weitergereicht haben.