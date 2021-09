Führungswechsel ist Ende 2023 abgeschlossen : Volksbank Schermbeck bekommt ein neues Vorstandsmitglied

Stefan Korte wird neues Mitglied im Vorstand der Volksbank. Foto: Helmut Scheffler

Schermbeck Stefan Korte, ein Banker aus Haltern, wechselt im Januar zur Volksbank Schermbeck. Der 37-Jährige stellte sich den Vertretern bereits auf einer Versammlung vor. Die Liebe zum Beruf hat in seiner Familie eine lange Tradition.

Am 3. Januar beginnt Stefan Korte seinen Dienst als stellvertretendes Vorstandsmitglied der Volksbank Schermbeck. Bis Ende 2023 unterstützt er die beiden Vorstandsmitglieder Rainer Schwarz und Norbert Scholtholt. Wenn Rainer Schwarz zu diesem Zeitpunkt dann in den Ruhestand tritt, werden Norbert Scholtholt und Stefan Korte gemeinsam die Leitung der Volksbank übernehmen.

Im Rahmen einer Versammlung stellte sich Stefan Korte in der vergangenen Woche im Saal der Gaststätte Ramirez den 109 erschienenen Vertretern vor. Der 37-jährige Banker wuchs in Haltern auf. Nach seinem Abitur im Jahr 2003 trat Korte in die Fußspuren seines Großvaters und seines Vaters, die begeisterte Banker waren. Er begann seine Ausbildung an der Volksbank Haltern. Parallel dazu studierte Korte an der Steinbeis-Hochschule in Berlin das Bankmanagement.

Nach seinem Master-Abschluss kehrte er zur Bank zurück, wo er zunächst im Servicezentrum arbeitete und anschließend im Kreditsektor. Im Jahr 2013 übernahm er die Leitung des Kreditsektors. Korte begann auch mit einer neunmonatigen Ausbildung zum Erwerb der Bankleiterqualifikation.

Als Diplom-Bankbetriebswirt wurde Korte am 19. November 2013 Prokurist der Volksbank Haltern. Als diese Volksbank im Jahr 2019 mit der Volksbank Lüdinghausen-Olfen zur Volksbank Südmünsterland-Mitte zusammengelegt wurde, wurde Korte am 23. September 2019 Prokurist dieser Bank. Dort ist er derzeit Leiter für den Firmenkundenbereich.

„Ich brenne für die Regionalität“, begründet Korte seinen Verbleib in einer Genossenschaftsbank. Die Volksbank Südmünsterland-Mitte und die Volksbank Schermbeck seien ähnlich strukturiert. Das Leitbild der Volksbank Schermbeck beinhalte zudem Aspekte, die sehr nahe bei seinen eigenen Auffassungen lägen, vor allem der Team-Gedanke. Die Volksbank Schermbeck ist eine mittelgroße Genossenschaftsbank. Mit ihren achtzig Mitarbeitern versorgt sie an vier Standorten in Schermbeck, Altschermbeck und Gahlen über 17.000 Kunden. Dabei betreut sie über 1,2 Milliarden Euro an Kundenkrediten und Geldanlagen.